Путин указал "Единой России" на приоритеты в работе

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Владимир Путин призвал "Единую Россию" активнее решать проблемы граждан, сделав это направление приоритетом. Об этом президент сказал на встрече с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

Планы работы партии "Единая Россия" в органах власти различных уровней Владимир Путин обсудил в Санкт-Петербурге с секретарём Генерального совета партии Андреем Турчаком. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Выполнению задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию и майском указе о стратегических целях развития России, была посвящена прошедшая на днях партийная конференция. На ней был принят ряд решений, которые, по словам Турчака, позволят "Единой России" лучше реагировать на запросы граждан.

К примеру, партия обязала своих членов, депутатов законодательных собраний лично вести приёмы избирателей. "Единая Россия" также начала изучение интересов граждан, определяя круг проблем, которые волнуют людей в первую очередь.