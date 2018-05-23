Западную коалицию обвинили в уничтожении инфраструктуры Сирии

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Все пригороды Дамаска освобождены от боевиков и находятся под контролем сирийских правительственных войск. Об этом сообщили в Генштабе России. Значительных успехов армии Башара Асада удалось достигнуть при поддержке российских ВКС. К этому моменту уже возобновлено движение по ключевой магистрали Сирии - дороге между Хамой и Алеппо. В освобождённых районах налаживается мирная жизнь. По данным российского Минобороны, в провинцию Алеппо уже вернулись почти десять тысяч беженцев.

Операция по освобождению пригородов Дамаска завершена. Чтобы избежать провокаций, улицы населенных пунктов патрулируют подразделения российской военной полиции. Центр по примирению враждующих сторон провел беспрецедентную по своему масштабу гуманитарную операцию. Через коридоры из опасных районов удалось эвакуировать почти 200 тысяч мирных жителей. Большинство из них уже вернулись в свои дома, передает "ТВ Центр".

"Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведено 188 тысяч 234 человека, среди которых 28 тысяч 725 боевиков. По их желанию они были выведены в северные районы страны", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Сложили оружие и вернулись к мирной жизни десятки отрядов оппозиции. С начала года от террористов освободили восточную часть провинции Идлиб. А зону деэскалации "Хомс" после переговоров покинули более 13 тысяч боевиков. Они сдали правительству средства ПВО, танки, БМП и другое вооружение. Возобновилось движение по одной из главных магистралей страны между Хамой и Алеппо. Ремонтные бригады восстанавливают инфраструктуру освобожденных территорий. Помощь готовы оказать и международные организации. В ближайшее время в Дамаске откроется представительство службы ООН по разминированию.

"Мы призываем ООН и другие международные организации подключиться к этому процессу. В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества", - считает Рудской.

Но западные страны пока не оставляет попытки свергнуть неугодного им президента САР Башара Асада. Страны коалиции созывают специальную сессию Организации по запрещению химического оружия. Говорить, судя по всему, вновь будут про применение отравляющих веществ в Сирии.

"США и Великобритания, а также примкнувшие к ним Франция, ФРГ, Канада и Австралия затеяли очередную, антисирийскую, антироссийскую авантюру. Подоплека старая, в данном случае атака направлена против неугодного Вашингтону и единомышленникам правительства Асада", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О реальных преступлениях на Западе вспоминать не любят. Например, о том, как разрушили Ракку ковровыми бомбардировками. Международная коалиция во главе с США планомерно уничтожает инфраструктуру по всей Сирии, в том числе нефтяную.

"Коалиция во главе с США атаковала большую часть нефтяных колодцев в Сирии и вывели из строя большую их часть с целью не дать Сирии пользоваться ими. Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях", - уверен заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Но десятки миллионов долларов США направляли не на восстановление инфраструктуры, а на поддержку боевиков. Об этом рассказал телеканал CBS. Теперь Вашингтон якобы решил сэкономить и отказаться от финансирования оппозиции. Правда, есть и другая информация - Запад не оставляет попыток создать с помощью боевиков создать на юге Сирии автономию.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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