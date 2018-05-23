Российский МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Донбассе

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Москва выражает озабоченность эскалацией конфликта на юго-востоке Украины и призывает Киев к прямому диалогу с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также в российском МИД отметили "активность киевских силовиков в "серой зоне"" и "саботирование" Украиной заседания подгруппы по безопасности.

Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России выпустил в комментарий, в котором выражается озабоченность эскалацией конфликта на юго-востоке Украины, а также содержатся обращенные к Киеву призывы к прямому диалогу с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом пишет РИА "Новости".

"Провокационные действия, предпринимаемые ВСУ при молчаливом попустительстве зарубежных покровителей Киева, привели к самой серьезной эскалации напряженности в Донбассе с момента объявления "пасхального" перемирия 30 марта", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили продолжающиеся боевые столкновения в районе Горловки и "активность киевских силовиков в "серой зоне"". Вместе с тем в МИД сослались на информацию луганской стороны, согласно которой диверсанты из Украины взорвали автомобильный мост у Ивановки.

Кроме того, отмечается "саботирование" украинской делегацией обсуждения предложенных координатором ОБСЕ мер по деэскалации. Это, отмечается в комментарии российского министерства, говорит о "заряженности" украинских властей на конфронтацию.

Ранее представители самопровозглашенной ДНР сообщили, что за минувшие сутки по их территории выпустили более 300 мин из крупного, запрещенного минскими договоренностями калибра.

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