Путин наградил победителей юношеского турнира по дзюдо в Петербурге

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Президент России Владимир Путин наградил победителей юношеского турнира по дзюдо в Санкт-Петербурге. Глава государства поздравил всех спортсменов с успешными выступлениями и отметил выдающиеся тренерские способности Анатолия Рахлина, чье имя носит турнир.

Владимир Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина. Заслуженный тренер России подготовил за свою жизнь более ста мастеров спорта. Занимался у него в юности и президент, отмечает "ТВ Центр".

В нынешнем турнире участвовали более 300 воспитанников спортивных школ из России и 12 других стран. Российский лидер принял участие в церемонии награждения победителей. Напутствуя юниоров, Путин отметил, что наши мастера дзюдо уже многие годы успешно выступают на важнейших международных соревнованиях. В основе их достижений - труд таких наставников, как Рахлин.

"Хочу сказать, что благодаря усилиям таких людей, как он, его соратников, массовый спорт в нашей стране успешно развивается. Анатолий Семёнович всегда учил нас двигаться только к цели, идти всегда только вперёд, преодолевать трудности, дружить, уважать соперников. Я уверен, что многие из тех, кто сегодня принимает участие в этом юношеском, детском турнире, заявит о себе в самые ближайшие годы на крупных международных соревнованиях и будут победителями важнейших стартов. Желаю всем вам успехов, спасибо большое!" – сказал Путин.

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