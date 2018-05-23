Юлия Скрипаль выразила надежду на возвращение в Россию

Теги: В мире отравление великобритания россия

Свое первое видеообращение после инцидента в Солсбери записала дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия. Она поблагодарила врачей, а также заявила о намерении вернуться в Россию, не уточнив при этом, когда именно это произойдет.

Дочь бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом пострадала в инциденте в Солсбери, записала свое первое видеообращение с момента отравления. Об этом сообщает ТАСС.

Девушка поблагодарила врачей, которые спасли жизнь ей и отцу, отметив при этом, что лечение еще не закончено. Она попросила уважать ее личную жизнь и сообщила, что намерена вернуться в Россию, не уточнив при этом, когда именно.

4 марта 2018 года Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Россию обвинили в причастности к инциденту, Москва свою вовлеченность категорически отрицает.

После 20-дневной комы Юлия Скрипаль быстро пошла на поправку, вскоре ее выписали из больницы. После этого спецслужбы Британии увезли ее в неизвестном направлении. Российских дипломатов к Юлии не пустили.

Читайте также:

Сергей Скрипаль выписан из госпиталя в Солсбери

Песков: Британия спровоцировала манию русофобии делом Скрипалей

Путин пожелал здоровья вышедшему из больницы Сергею Скрипалю

Захарова напомнила Лондону о российском гражданстве Скрипаля

В МИД России заявили о политизации Лондоном визового процесса