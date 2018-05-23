Теги: германия бомба Происшествие

В Дрездене эвакуировали 8,7 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны, которую обнаружили при строительных работах. Территория на расстоянии 400 метров от стройплощадки оцеплена. К саперным работам планируют привлечь робота на дистанционном управлении.

В немецком городе Дрезден прошла эвакуация 8700 человек из-за обнаружения во время строительных работ 250-килограммовой британской бомбы времен Второй мировой войны. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Bild.

Рядом с местом обнаружения снаряда располагаются, в частности, детский сад, клиника, дом престарелых и училище. В итоге оцеплена была территория на расстоянии 400 метров от строительной площадки, все близлежащие улицы перекрыли.

Сразу после эвакуации начались саперные работы, которые скоро пришлось прервать из-за высокого риска взрыва: механический детонатор оказался незащищен. В дальнейшем к работам по обезвреживанию планируют привлечь робота на дистанционном управлении.

Читайте также:

СМИ узнали о получении Германией формулы "Новичка" в начале 90-х

Кабмин Германии раскритиковал Россию за отказ на въезд журналисту Зеппельту

Два человека погибли при столкновении поездов в Германии

В Германии стартовало строительство "Северного потока-2"