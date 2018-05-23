МВД проверит кубанских полицейских после убийства женщины в поселке Псебай
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В Краснодарский край направилась комиссия центрального аппарата МВД России. Она займется проверкой местных сотрудников полиции на предмет ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Ранее в поселке Псебай была жестоко убита 40-летняя многодетная мать.
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что в Краснодарский край была направлена специальная комиссия центрального аппарата ведомства, которая займется проверкой местных сотрудников полиции. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что поводом для проверки стало убийство многодетной женщины в поселке Псебай. Члены комиссии будут проверять информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей местными правоохранителями. Подчеркивается, что в случае обнаружения нарушений виновных привлекут к ответственности.
Ночью 14 мая в поселке Псебай была изнасилована и убита 40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева. Задержан был 16-летний одноклассник сына убитой, а также 20-летний мужчина.
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