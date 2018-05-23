ФСБ задержала вербовщиков ИГ в Калининграде

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В Калининграде задержали восьмерых выходцев из Средней Азии, причастных к деятельности террористического сообщества "Джамаат Таухид валь-Джихад". Это сообщество является подразделением запрещенной на территории России организации "Исламское государство". По данным ФСБ, задержанные проводили вербовочную работу.

Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области восьмерых выходцев из республик Средней Азии, предположительно причастных к деятельности террористического сообщества "Джамаат Таухид валь-Джихад"* (подразделение запрещенной в России террористической организации "Исламское государство").

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, задержанных подозревают в том, что они проводили вербовочную работу в интересах эмиссаров указанного террористического сообщества.

В частности, ФСБ установила, что двое из задержанных, используя закрытые каналы в мессенджерах, поддерживали контакт с участниками незаконных формирований, действующих на территории Сирии, и по их указаниям склоняли жителей Калининградской области к участию в деятельности террористической организации.

Правоохранительные органы также провели обыски в квартирах, где жили задержанные. Там они обнаружили и изъяли компьютеры, средства сотовой связи, пропагандистские видеоматериалы, банковские карты. В ходе спецоперации были установлены лица, поддерживающие связь с иностранным гражданином, выехавшим в 2016 году из Калининградской области в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении против двух задержанных уголовных дел по статье "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности", еще против трех - по статье "Несообщение о преступлении". Остальных задержанных решили выдворить из России.

*"Джамаат Таухид валь-Джихад" (или "Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад") - радикальная салафитская группировка. Организация признана террористической по решению Московского областного суда, ее деятельность запрещена на территории России.

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