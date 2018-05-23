Посольство России озабочено условиями содержания Юлии Скрипаль

Теги: В мире отравление великобритания посольство

Британское посольство России прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль. В ведомстве отметили, что рады видеть Юлию живой, однако обозначили свою озабоченность условиями ее содержания, а также тем, что она может находиться на территории Великобритании против своей воли.

Представители британского посольства России прокомментировали первое видеообращение Юлии Скрипаль после отравления, выразив свою озабоченность условиями, в которых она содержится. Об этом пишет РИА "Новости".

В посольстве отметили свою радость по поводу того, что Скрипаль в порядке, однако высказали подозрения относительно того, что она может удерживаться в Великобритании против своей воли и делать заявления под давлением. В связи с этим российские дипломаты настаивают на возможности пообщаться со Скрипаль напрямую.

Кроме того, в ведомстве считают, что Юлия зачитывала переведенный с английского текст, оригинал которого составлял носитель языка. Помимо этого, в российском посольстве подчеркнули, что опубликованное видеообращение не освобождает британские власти от обязательств по консульским конвенциям.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором она рассказала о планах вернуться в Россию, а также поблагодарила врачей, спасших жизнь ей и ее отцу. Вместе с тем Юлия отметила, что восстановление после отравления проходит "медленно и болезненно".

4 марта 2018 года бывший полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Россию обвинили в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает свою вовлеченность, настаивая на том, что все запасы химического оружия страны были уничтожены в 2017 году под контролем ОЗХО.

После 20-дневной комы Юлия Скрипаль быстро пошла на поправку, в скором времени она была выписана из больницы. После этого британские спецслужбы увезли ее в неизвестном направлении. Российских дипломатов к Юлии не пустили.

Читайте также:

Юлия Скрипаль выразила надежду на возвращение в Россию

Песков: Британия спровоцировала манию русофобии делом Скрипалей

Путин пожелал здоровья вышедшему из больницы Сергею Скрипалю

Британские следователи допрашивают Скрипаля из-за частых поездок в Лондон