Что сказала Юлия Скрипаль в первом после отравления видеообращении

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Впервые после инцидента с отравлением в британском Солсбери перед телекамерами предстала Юлия Скрипаль. Она записала видеобращение, в котором решила прояснить некоторые детали своего исчезновения. Дата и место съемки при этом остались в секрете, как и нынешнее местонахождение Юлии и её отца.

Заявлено, что эти сенсационные кадры сняты в Великобритании. Но место для съёмок специально выбрано таким образом, чтобы невозможно было определить, где именно это происходит. Единственное, что примерно можно определить - так это время записи. Судя по буйной зелени вокруг, снято видео совсем недавно, отмечает "ТВ Центр". Юлия также не говорит, где она сейчас находится. А сразу переходит к тому, что случилось. Причём, судя по тому, как звучит её речь, произносит заранее заученный текст.

"Очнувшись после двадцатидневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью о том, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство", - заявила она.

Два листа бумаги, которые на видео подписывает Юлия, и есть заранее заготовленный текст выступления в двух вариантах: на английском и русском языках. Для человека, пережившего нападение с использованием смертельного нервно-паралитического вещества, Юлия выглядит на удивление хорошо. Похудевшая, с аккуратной стрижкой, и только след от дыхательной трубки на шее подтверждает, что она, действительно, была в больнице. Но, по словам самой Юлии, пережить ей пришлось немало.

"Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали. Скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим", - говорит она.

Благодарность врачам и тем, кто помог Сергею и Юлии Скрипаль на улице в день отравления - и всё это практически без эмоций на лице, что может показаться довольно странным на фоне всего произошедшего. Юлия говорит, что намерена вернуться домой. Правда, когда и на каких условиях, не уточняет. Но, как и в предыдущем, письменном обращении, отказывается от любых контактов с российскими дипломатами.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас, кроме нас самих", - заявила Скрипаль.

В российском МИД в очередной раз подчеркнули, что не было и дня, чтобы наши дипломаты не пытались организовать с Юлией контакт с главной целью - убедиться, что девушку не удерживают насильно, что за неё не выдают другого человека и получить из первых рук информацию о её состоянии и здоровье Сергея Скрипаля. С момента выписки Юлии из больницы прошло полтора месяца. Почему это видеообращение появилось только сейчас? И если Юлия так хорошо себя чувствует, почему не созвали пресс-конференцию? Для чего британцы вновь достали из рукава российскую карту?

"Чем ближе чемпионат мира, тема очень неприятная для Великобритании, тем чаще будет появляться эта тема в повестке снова. Это лишь начало продолжения той игры, игры Британии для создания абсурдных обвинений в сторону России", - рассуждает политолог Александр Асафов.

"Обращение появилось сейчас именно потому, что её забрали спецслужбы, а не родственники к себе домой. Чем занимались с ней спецслужбы это время, это вопрос к спецслужбам. Но вряд ли они просто пили чай и обсуждали погоду", - считает политолог Дмитрий Журавлев.

В деле Скрипалей по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Но британские власти уже в первые дни после отравления в Солсбери объявили, какое вещество использовалось для покушения, и где оно было произведено. Во всём бездоказательно винят Россию. Однако позже выяснилось, что формула нервно-паралитического вещества "Новичок", которым якобы отравили британского шпиона и его дочь, известна многим странам ещё с конца прошлого века. В том числе и самой Великобритании. Более того, у британских спецслужб, скорее всего, есть антидот. Ведь, если его не ввести пострадавшим в первые же минуты после покушения, исход будет летальным. И появление Юлии Скрипаль лишнее тому подтверждение.

Оксана Фомичева, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".