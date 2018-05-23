В аэропортах Германии начались облавы на школьников-прогульщиков

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В аэропортах Германии масштабные облавы. Пристальное внимание стражей порядка не к подозрительным личностям, а к детям школьного возраста. Их родители решили отправиться на каникулы по случаю празднования Троицы немного раньше других, ведь в горячий сезон цены на отдых кусаются. Но получится ли сэкономить? Посещение уроков в немецких школах строго обязательно. Единственной уважительной причиной считается болезнь.

"Почему не в школе?" - такого вопроса от полицейских, патрулирующих аэропорты Нюрнберга и Меммингена, 20 семей из Баварии точно не ожидали, передает "ТВ Центр". Собирались улетать на отдых, но отпускное настроение испортили стражи порядка, строго напомнив, что их чадам еще не время откладывать в сторону учебники.

Фактически, учёба уже закончилась. И многие решили не водить детей в школу эти три дня. Фактически, но не по закону. А он гласит: за прогул придется заплатить. Как минимум, пару сотен евро из семейного бюджета.

"Если ребёнок пропустил четыре дня до или после каникул, штраф составит 100 евро за один пропущенный день. Если его не было в школе более шести дней, штраф вырастает до 150 евро за каждый день", - объясняет представитель министерства культуры земли Гессен Штефан Лёвер.

Максимальный штраф за нелегальные каникулы – 2,5 тысячи евро. Прогульщики возмущаются. Не пойти в школу - не прихоть, а холодный расчет. В целях экономии. В первый же день отпускного сезона цены на отели и авиабилеты взлетают в два или даже три раза. И для многих семейный отдых становится просто не по карману. Плюс огромные очереди в аэропортах и заторы на автомагистралях. В соседней Франции, например, каждое 1 августа трассы превращаются в одну сплошную пробку. И все больше семей с детьми так же предпочитают закончить учебный год пораньше.

Хотя закон тоже на стороне учителей. Если ребенка признают злостным прогульщиком, семью даже могут лишить родительских прав. Штрафуют за непосещение школ в Великобритании. А в Бельгии за 10 пропущенных дней могут оставить на второй год. Общеевропейская дисциплина с каждым годом все строже. В той же Баварии "уважительных причин" не прийти на занятия у школьника всего две — дети могут получить освобождение по религиозным соображениям, например, если им нужно посетить церковную службу, или из-за болезни.

В России такое уже проходили. Правда, касалось это не только школьников, но и всего трудоспособного населения. Историки вспоминают кампанию по борьбе с тунеядством времен Андропова.

"В андроповские годы, когда уже было понимание, что система трещит по швам, что надо что-то менять. Ну давайте усилим трудовую дисциплину. Были облавы в магазинах в трудовое время. Но надо было системные изменения проводить", - напоминает историк Вардан Багдасарян.

Современная психология тоже не на стороне европейских чиновников. Специалисты напоминают: время, проведенное с семьей, для ребенка порой важнее всех наук. Но на это у немецких властей свой ответ — полицейские рейды в аэропортах Баварии намерены продолжить. И уже пообещали, что снисхождения к нарушителям не будет. Закон - он для всех один. Урок на будущее и школьникам, и их родителям.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".