США намерены остановить "Северный поток" ради спасения Европы

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США выступают против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Как заявил госсекретарь Майк Помпео, он может использовать в качестве рычага давления на страны Европы.

Вашингтон продолжит попытки сорвать реализацию проекта "Северный поток-2". Об этом заявил госсекретарь США, передает "ТВ Центр".

Выступая в палате представителей, Майк Помпео объяснил такую позицию американских властей тем, что делают они это на благо ЕС. Якобы США не могут допустить, чтобы европейские партнёры попали в ещё большую зависимость от российских энергоресурсов.

Потенциальный дефицит газа Вашингтон предлагает компенсировать с помощью других источников, в первую очередь, американских. Правда, в таком случае, энергоресурсы обойдутся Европе значительно дороже.