Apple возглавил список самых дорогих брендов по версии Forbes

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Forbes опубликовал список самых дорогих брендов мира. Первое место занял Apple с показателем в 182,8 миллиарда долларов. Также в четверку вошли Google, Microsoft и Facebook. Учитывались только компании, осуществляющие деятельность на территории США.

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих брендов, осуществляющих деятельность на территории Соединенных Штатов Америки: с отрывом в 50 миллиардов долларов первое место занял Apple. Об этом пишет РИА "Новости".

Стоимость Apple оценена в 182,8 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом он подорожал на восемь процентов. Второе место занял Google (132,1 миллиарда), третье - Microsoft (104,8 миллиарда). Замыкает четверку Facebook с показателем в 94,8 миллиарда долларов.

В процессе расчета эксперты Forbes, ориентируются на выручку компаний за три года, а затем высчитывают от нее процент, основанный на роли бренда для своей индустрии. В итоге коэффициент цены к выручке делится на объем выручки, так что получается индекс ценности бренда.

Отмечается, что из-за специфики составления рейтинга, согласно которой официально не представленные в США компании не учитываются, вне топа оказались такие китайские фирмы, как Alibaba и Tencent.

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