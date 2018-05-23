Депутат Радикальной партии Украины пригрозил сжечь Верховную раду

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Народный депутат от Радикальной партии Украины Олег Ляшко, комментируя решение ЕСПЧ о снятии моратория на продажу земли, пригрозил сжечь Верховную Раду, если "не пройдет цивилизованный способ решения вопроса". Он также обвинил "международных финансовых спекулянтов" в шантаже.

Народный депутат от Радикальной партии Украины Олег Ляшко в ходе своего выступления по поводу решения Европейского суда по правам человека о снятии моратория на продажу земли пригрозил сжечь Верховную Раду. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Если цивилизованный путь решения вопроса не пройдет — я готов сжечь трибуну и весь парламент к чертовой матери, но сделать украинцев чужими на родной земле не позволю!", - заявил Ляшко.

Он также обвинил "международных финансовых спекулянтов" в желании лишить украинцев земли через шантаж.

В декабре Рада продлила мораторий на продажу земли до 2019 года. В Киеве выражают опасения, что если он будет отменен, влиятельные бизнесмены смогут приобретать земли за бесценок.

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