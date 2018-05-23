Взрыв газа прогремел в многоэтажке в Перми

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Перми, пострадали от четырех до восьми человек. После взрыва начался пожар, который уже ликвидирован. Ударной волной деформирована несущая стена. Жильцы эвакуированы.

От четырех до восьми человек пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажке в Перми, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, в жилом доме на улице Свиязева в одной из квартир взорвался бытовой газ. Травмы получили от четырех до восьми человек", - сказал источник "Интерфакса".

По его словам, в настоящий момент проверяется информация о смерти одного человека. Очевидцы в соцсетях ранее сообщили о хлопке и последующем возгорании в жилом доме.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что ударной волной была деформирована несущая стена. По его информации, жильцы были эвакуированы, а пожар, который последовал за взрывом, уже ликвидирован.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, сообщение о возгорании в квартире по улице Свиязева поступило в 22:35 по местному времени (20:35 мск). "К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи", - говорится в сообщении.