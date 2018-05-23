Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

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Президенту США Дональду Трампу отныне запрещено блокировать пользователей в Twitter - такое решение вынесла судья окружного суда в Манхэттене Наоми Рис Бухвальд. Она объяснила это тем, что подобные ограничительные меры являются нарушением свободы слова. Теперь Трампу придется вернуть всем ранее заблокированным доступ к своим записям.

Окружной судья в Манхэттене Наоми Рис Бухвальд вынесла решение, согласно которому президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу отныне не разрешается блокировать пользователей в своем Twitter-аккаунте из-за их политических убеждений. Об этом сообщает BBC.

Согласно судебному постановлению, подобные действия приравниваются к ограничению свободы слова, так что Трампу придется вернуть всем заблокированным доступ к своим записям.

В изначальном иске было указано, что микроблог является площадкой для дискуссий, так что различные взгляды не должны становиться причиной блокировок.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Белого дома заранее пишут несколько вариантов постов Трампа в Twitter, а тот затем выбирает наиболее удачный. При этом текст пытаются максимально аутентично подогнать под стиль изложения американского лидера, намеренно совершая грамматические ошибки и используя случайные слова.

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