В администрации президента задумались об отмене Единого дня голосования

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В администрации президента России обсуждают тему Единого дня голосования. Предлагаются варианты от его отмены до введения двух дат весной и осенью. Перенос даты обсудит рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при АП.

Единый день голосования в России могут отменить. Соответствующий вопрос обсуждается в администрации президента. Также там задумались о варианте с введением двух дат весной и осенью, пишет газета "Известия".

Перенос даты ЕДГ обсудит рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента осенью 2018 года. Об этом накануне, 23 мая, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

16 мая Памфилова предложила перенести Единый день голосования на октябрь. По ее словам, сентябрь неудачный месяц для проведения выборов.

Однако эксперты не видят оснований для переноса даты выборов.

В 2018 году выборы должны пройти 9 сентября.