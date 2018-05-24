Депутаты Европарламента потребовали от Украины освободить Вышинского

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Киев должен немедленно освободить руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявили депутаты Европарламента. Они считают, что ситуация с арестом журналиста говорит о том, что Украина не готова следовать стандартам Евросоюза.

Депутаты европейского и национальных парламентов потребовали от украинских властей прекратить нарушать права человека и немедленно освободить главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом пишет газета "Известия".

Задержание журналиста не прошло мимо внимания некоторых политиков из стран Европы. Ряд европарламентариев считает, что арест Кирилла Вышинского говорит о неготовности Киева следовать стандартам Евросоюза.

Обсуждение этой ситуации состоится на ближайшем пленарном заседании ЕП в Страсбурге. Также депутаты намерены обратиться к украинским коллегам с просьбой разобраться в произошедшем.

В частности, евродепутат от Чехии Яромир Кохличек отметил, что задержание представителей СМИ по политическим мотивам очень многое говорит о государственной системе, которая допускает подобные аресты. Он отметил, что намерен на следующей неделе во время пленарного заседания Европарламента попросить председателя группы дружбы с Украиной передать украинским коллегам письмо, связанное с ситуацией вокруг Вышинского.

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер также назвал возмутительными продолжающиеся аресты журналистов на Украине. Правительство в Киеве он при этом сравнил с беззаконной хунтой.

По мнению члена итальянской партии "Лига" Стеффано Вальдегамбери, нельзя вступить в ЕС, не соблюдая свободу слова и права нацменьшинств. Европарламентарий напомнил, что на Украине существует черный список, в котором люди открыто называются врагами государства.

В свою очередь, французский европарламентарий Жан-Люк Шафозер отметил, что Украина арестом Вышинского "показывает свое настоящее лицо". Представителей украинской власти он назвал "лакеями Соединенных Штатов".

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ 15 мая 2018 года. При этом в офисе компании прошли пять обысков. Спустя два дня Херсонский суд Украины арестовал его на два месяца. Такое решение суд принял из-за того, что Вышинский поддерживал самопровозглашенные республики Донбасса. Также журналиста подозревают в госизмене.