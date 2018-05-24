КНДР назвала Пенса "политическим болваном" и пригрозила США трагедией

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Замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи ответила на заявление вице-президента США Майка Пенса, сравнившего Северную Корею с Ливией. По ее словам, теперь "можно только догадываться, каким политическим болваном" Пенс является. Также она отметила, что Пхеньян может отменить саммит с США.

КНДР может отменить саммит с США в случае "неразумного" поведения Вашингтона. Также Пхеньян пригрозил заставить Соединенные Штаты испытать "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить", передает РИА Новости.

Об этом говорится в официальном заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

"От решения и поведения США зависит, встретимся ли мы за столом переговоров или на месте ядерного противостояния. Если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу руководству пересмотреть вопрос о саммите КНДР – США", — отметила заместитель министра.

Так она прокомментировала заявление вице-президента США Майка Пенса, который сравнил КНДР с Ливией. Кроме того, он заявил, что в случае если Северная Корея не пойдет на отказ от ядерной программы, то нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию.

"Можно только догадываться, каким политическим болваном он является, если сравнивает наше государство – ядерную державу – с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования", — отметила северокорейский дипломат.

Чхве Сон Хи напомнила, что именно пример Ливии заставил Северную Корею укреплять свою обороноспособность. Также она предложила Пенсу "задуматься о страшных последствиях своих слов".

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность переноса встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Изначально планировалось, что главы двух государств проведут переговоры в Сингапуре 12 июня. При этом он подчеркнул, что об окончательной отмене возможных переговоров речи пока не идет.

Между тем, сам Пенс заявлял о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына. Причиной этого он назвал высказываемое Пхеньяном недовольство относительно американо-южнокорейских учений.