МИД передаст ОБСЕ видео издевательств над гражданами Молдавии в Одессе

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент в Одессе, когда украинские националисты откровенно издевались над гражданами Молдавии, на автомобиле которых была привязана георгиевская ленточка.

В Сети обсуждают видео, на котором жители Одессы издеваются над молдавскими гражданами за то, что к антенне их автомобиля были привязаны георгиевские ленточки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах прикрепленный к антенне машины символ победы, и как следствие - проколотые колеса и помятый от ударов кузов. Молодые люди настойчиво пытаются выяснить, чей это автомобиль, кто был за рулем, и знают ли приезжие о том, что на Украине запрещена георгиевская ленточка.

Как отметила Мария Захарова на своей странице в Facebook, "МИД Украины, наверное, опять скажет, что этого не было и во всем виновата Кремлевская пропаганда". И добавила, что отправит видео в ОБСЕ, Дуне Миятович, которая теперь занимается правами человека, в качестве вещественного доказательства могучей евроинтеграции Украины.

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