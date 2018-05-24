Политолог прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Теги: События. 25-й час украина донбасс
Могут ли провокации украинской армии близ Горловки перерасти в масштабное наступление на Донбасс? Способны ли страны Запада подтолкнуть Киев к агрессивным действиям? Какие шаги может предпринять Россия для предотвращения конфликта? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Марков.
В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил ситуацию на востоке Украины с политологом Сергеем Марковым.
"Насколько я знаю, наступление силовиков назначено на период с 3 по 6 июня. Именно в это время начинаются широкомасштабные военные учения стран НАТО. По оценкам Киева, ему нужна примерно неделя, чтобы сломить армии ДНР и ЛНР", - отметил Марков.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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