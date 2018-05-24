08:49, 24 мая 2018

Политолог прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Теги:  События. 25-й час  украина  донбасс

Могут ли провокации украинской армии близ Горловки перерасти в масштабное наступление на Донбасс? Способны ли страны Запада подтолкнуть Киев к агрессивным действиям? Какие шаги может предпринять Россия для предотвращения конфликта? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Марков.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил ситуацию на востоке Украины с политологом Сергеем Марковым.

"Насколько я знаю, наступление силовиков назначено на период с 3 по 6 июня. Именно в это время начинаются широкомасштабные военные учения стран НАТО. По оценкам Киева, ему нужна примерно неделя, чтобы сломить армии ДНР и ЛНР", - отметил Марков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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