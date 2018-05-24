Политолог прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Теги: События. 25-й час украина донбасс

Могут ли провокации украинской армии близ Горловки перерасти в масштабное наступление на Донбасс? Способны ли страны Запада подтолкнуть Киев к агрессивным действиям? Какие шаги может предпринять Россия для предотвращения конфликта? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Марков.