Руководство "Русала" подало в отставку

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Руководство "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подало в отставку на фоне американских санкций. Компания будет продолжать переговоры с США для того, чтобы защищать интересы акционеров, кредиторов и партнеров по бизнесу.

Руководство российской алюминиевой компании "Русал" подало в отставку, говорится в заявлении компании.

Речь идет о генеральном директоре компании Александре Бурико, а также топ-менеджерах Владиславе Соловьеве, Зигфриде Вольфе, Максиме Сокове, Дмитрии Афанасьеве, Гульжане Молдажановой, Ольге Машковской и Екатерине Никитиной.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин.

В заявлении отмечается, что компания продолжит переговоры с США и намерена защищать интересы акционеров, кредиторов и партнеров по бизнесу.

США 6 апреля ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц и бизнесменов. В перечне - несколько компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской: "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", "Русские машины" и "Группа ГАЗ", B-Finance, "Базовый элемент" и En+.

На фоне этого началось обвальное падение котировок ценных бумаг. В частности, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации.

Позднее Минфин США допустил исключение "Русала" из санкционного списка, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.