Трое пострадавших остаются в больницах после взрыва газа в Перми

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Трое из четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа в пермской пятиэтажке остаются в больнице. Эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой. Спасатели продолжают устранять последствия ЧП.

В больницах Перми остаются трое пострадавших от взрыва газа в жилом многоэтажном доме, сообщает ТАСС.

Состояние одного пострадавшего – стабильно тяжелое, он получил ожоги 20% тела. Состояние второго и третьего в удовлетворительном состоянии: один получил отравление продуктами горения, а другой – перелом. Четвертого пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи.

По предварительным данным следственного комитета, вечером 23 мая в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома по улице Свиязева произошло возгорание бытового газа. Пострадали хозяин квартиры и трое его соседей.

На данный момент эвакуированным жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Продолжается устранение последствий взрыва.

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