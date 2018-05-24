В Кремле не уверены, что заявление Юлии Скрипаль было добровольным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Юлии Скрипаль, которое она сделала накануне. По его словам, в Кремле до конца не уверены, не оказывается ли на нее давление и было ли заявление сделано по собственной воле.

В Кремле не уверены, что заявление Юлии Скрипаль, которое было сделано накануне, было добровольным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Песков отметил, что не склонен доверять некому набору информации, переданному через неизвестных лиц. Он также подчеркнул, что все это происходит "на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны".

Накануне было опубликовано заявление, которое записала Юлия Скрипаль. В нем она рассказала о планах вернуться в Россию, а также поблагодарила врачей, спасших жизнь ей и ее отцу. Вместе с тем Юлия отметила, что восстановление после отравления проходит "медленно и болезненно".