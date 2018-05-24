"Прямая линия" с Путиным состоится до чемпионата мира по футболу

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"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится до чемпионата мира по футболу. Как отметил пресс-секретарь главы государства, о дате мероприятия будет сообщено своевременно. Песков также отметил, что в ходе этой "прямой линии" ожидается ряд нововведений.

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится до чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на интервью пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова телеканалу НТВ.

"Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом", - сказал он.

Деталей предстоящего мероприятия Песков не раскрыл, однако сообщил об ожидающихся нововведениях. По его словам, новации будут как технологические, так и содержательные.