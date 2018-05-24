Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет

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В Санкт-Петербурге в четверг официально открывается Международный экономический форум. В ходе своего выступления на ПМЭФ-2018 первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство на протяжении следующего шестилетнего цикла не планирует менять налоги, однако некоторая настройка возможна.

Церемония открытия Петербургского экономического форума лишь в 14 часов, но уже сейчас на площадках оживлённые дискуссии. Форум во многом уже рекордный. Здесь 15 тысяч участников более чем из 100 стран мира, передает "ТВ Центр".

В центре внимания, конечно же, российская экономика. Президент в недавнем майском указе поставил задачу вывести её в пятерку крупнейших мировых и главный вопрос новому правительству – как это сделать? Ставятся и социальные задачи, например, снизить уровень бедности в два раза. И где на это взять денег? Ответил правый зампред и министр финансов Антон Силуанов.

"Необходимо упростить налоги вообще, упростить порядок отношений с государством, - того большого слоя бизнесменов или предпринимателей, небольших предпринимателей, малых предпринимателей самозанятых индивидуальных предпринимателей, которые сегодня ещё работают в сером секторе. Мы будем развивать финансовые новые инструменты - это и фабрики проектного финансирования, будем развивать новые форматы концессионных соглашений, будем создавать новые стимулы для экспорта", - сказал он.

"Российская экономика на траектории роста" - это название дискуссии. Рядом с Антоном Силуановым глава Центробанка Эльвира Набиулина и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Ее прогноз оптимистичный.

"Благодаря отличной налогово-бюджетной политике и денежно-кредитной политике, которая проводится, Россия действительно сегодня восстанавливает стандарты качества", - отметила Лагард.

У Кристин Лагард и Владимира Путина в четверг пройдёт небольшая беседа. "Строить экономику доверия" - это девиз форума. В Санкт-Петербург также летят премьер Японии Синдзо Абэ и французский президент Эммануэль Макрон. В четверг в Константиновском дворце пройдут российско-французские переговоры. Лидер Пятой республики, кстати приедет с супругой. Бриджит Макрон, пишет французская пресса, имеет на мужа весьма сильное влияние. Она была его школьной учительницей. Сам президент, как заявили в Елисейском дворце, хочет придать отношениям двух стран новый импульс. Накануне он встречался с историками и философами, специализирующимися на изучении нашей страны.

Выход США из иранской ядерной сделки, пожалуй, тема номер один. Позиции России и Франции здесь схожи. В графике Владимира Путина также встреча с заместителем председателя госсовета Китая Ван Цишанем. Пекин - крупнейший экономический партнёр Москвы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".