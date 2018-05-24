Песков: настоящая международная блокада России невозможна

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В Кремле считают, что международная блокада таких системообразующих государств, как Россия, невозможна. Санкции идут вразрез с интересами бизнеса, рано или поздно экономическая выгода начинают доминировать над политическим давлением.

Настоящая международная блокада России невозможна, передает ТАСС заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих в международных, дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна. Собственно, ее и не было", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Спикер Кремля сообщил, что бизнес-круги недовольны рестрикциями, санкциями в отношении России.

"Экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлением", - подчеркнул Песков.

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