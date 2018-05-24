Как АНО "Россия - страна возможностей" помогает развивать бизнес в России

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В так называемый "нулевой" день Петербургского форума развернулись активные дискуссии. Их итогом станут сотни многомиллиардных контрактов. Стимулировать российский бизнес-климат поможет автономная платформа "Россия - страна возможностей". Указ о её создании подписал Владимир Путин.

Направить гражданскую активность в позитивное русло. Эта первая попытка своего рода "кинуть клич" по стране, сродни поиску музыкальных талантов, оказалась столь результативна, что ее, конечно же, нужно продолжать.

Уникальная платформа "Россия – страна возможностей" стартовала в прошлом году по инициативе Владимира Путина, напоминает "ТВ Центр". Ее целью было создать некий трамплин для самореализации граждан. Было выбрано 14 различных проектов: это новшества в сфере бизнес-управления, конкурсы молодежных инициатив, социально-значимые программы. Авторами стали россияне всех возрастов, от школьников до пенсионеров. На одноименный форум, который прошел в Москве в марте, приехали более 8 тысяч участников. Это говорит о том, что в России немало людей, готовых воплощать в жизнь полезные, позитивные идеи.

Настоящий флагман гражданских инициатив - всероссийский управленческий конкурс "Лидеры России". В первом же сезоне 200 тысяч участников - руководители в возрасте до 50 лет. Его победители получили назначения в органах государственной власти, ключевые посты в бизнес-структурах.

"Это не разовая история, провели какой-то форум красивый и на этом закончили. Продолжается работа по поиску, продвижению талантов, специалистов в самых разных областях", - отметил проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Алексей Комиссаров.

Конкурс "Мой первый бизнес" для школьников: 400 тысяч участников со всей России, самый младший - из шестого класса. Одну из конкурсных идей уже реализуют власти столицы. Ученику надоело втискиваться в переполненный автобус и ждать следующего.

"Проект, который будет реализован в Москве и в ряде городов. По тому, чтобы знать, сколько человек в транспорте и когда он подойдет к остановке. Проект поддержали власти города Москвы, и он сейчас реализуется", - рассказал Владислав Даванков.

Первый интернет-проект "Бизнес-навигатор" пришелся настолько по душе российским пользователям, что до конца 2018 года портал готовится отметить миллионного зарегистрированного посетителя. Стенд проекта представлен для участников Петербургского экономического форума.

"Продолжение следует" - так называют в кулуарах новую некоммерческую организацию на базе столь успешной платформы. Искать дальше по всей стране и поддерживать идеи и таланты в самых разных областях – такой будет задача ее специалистов.

Эксперты уже видят, какой будет система наставничества в дальнейшем. Говорят: хорошо было бы, если победители будущих конкурсов будут делиться опытом с инициативными студентами. А студенты – со школьниками. По сути, эта модель уже начала работать. Победители конкурса "Мой первый бизнес" получили приглашение на обучение на факультете бизнеса в Российском экономическом университете имени Плеханова. Их ждут здесь 1 сентября. Курировать выпускников школ будут студенты старших курсов.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.