Видео с Юлией Скрипаль вызвало у Кремля много вопросов

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В Кремле прокомментировали видеообращение Юлии Скрипаль. По словам Дмитрия Пескова, по-прежнему нет уверенности, в каком состоянии она находится и не оказывают ли на неё давление. В своём заявлении Юлия подчеркнула, что хочет вернуться в Россию, но к помощи нашего посольства прибегать не желает.

На кадрах Юлия Скрипаль впервые после выхода из британской больницы говорит о том, что с ней случилось. Слова её видеообращения полностью совпадают с текстом, который она подписывает здесь же - в неустановленном месте, где производилась съёмка, передает "ТВ Центр".

"Очнувшись после двадцатидневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью о том, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство", - рассказала Скрипаль.

Во всей этой истории, как видно, многое удивляет и саму Юлию. Вопросы остаются у неё, как и всех, кто это обращение услышал. Даже британская пресса не умолчала о том, что есть подозрения, что этот текст был подготовлен не самой Юлией. Издание The Telegraph приводит слова российского дипломата, который обращает внимание на то, что если судить по ряду речевых оборотов, этот текст был переводом с английского, и оригинал составил носитель языка. Наш МИД по-прежнему требует личной встречи с Юлией. Те же вопросы звучат из Кремля.

"До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, и до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится и делала ли она эти заявления по своей воле", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Не меньше сомнений и у двоюродной сестры Юлии Скрипаль – Виктории. "Для нас самое важное, что она хочет вернуться домой в Россию. И она это говорит. Хотя западные СМИ, конечно, давят на то, что она не хочет видеть представителей посольства. Но при этом она выражает своё желание вернуться обратно в Россию. Она хочет вернуться домой, поэтому сейчас первоочередная моя задача - сделать так, чтобы Юля вернулась домой", - сказала она.

Но Виктории британские власти до сих пор отказывают во въезде в страну по совершенно формальным консульским причинам.

Где и когда именно было записано видеообращение Юлии, непонятно. Съёмка произведена так, что место определить невозможно. О судьбе Сергея Скрипаля - никакой информации. Его местонахождение также неизвестно. Британские власти заявляют, что угроза жизням Скрипалей сохраняется. Но уже не от нервно-паралитического вещества, а якобы со стороны России. Хотя наш посол в Лондоне прямо говорил британцам, что в Москве не имеют вопросов к Сергею Скрипалю. История его предательства закрыта и ушла в архивы. Но британским властям, видимо, нужен любой повод, чтобы в удобный для них момент продолжать разыгрывать "антироссийскую карту".

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".