Иран выдвинул Европе семь условий для сохранения ядерной сделки

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Тегеран выдвинул семь условий для сохранения иранской ядерной сделки. Ответчиком выступит Евросоюз. Лидеры ЕС не раз подчёркивали, что их интересы идут вразрез с позицией США, однако в Исламской республике ждут дополнительных гарантий.

Иранский ультиматум – своеобразный ответ на 12 требований Вашингтона, озвученных три дня назад. Но обращается духовный лидер Исламской республики Али Хаменеи не к США, а к странам ЕС – прежде всего, Великобритании, Франции и Германии. Европа должна гарантировать невмешательство в региональную политику страны, противодействовать введению санкций, которые готовят Соединенные Штаты. Кроме того, европейские компании обязаны продолжать покупать иранскую нефть в прежнем объеме, а банки – проводить бизнес-операции, отмечает "ТВ Центр".

"Мы не хотим затевать борьбу с этими тремя странами, но, как неоднократно показывала история, Европа следует за США. Поэтому страны ЕС должны прекратить свое молчание и доказать, что они работают над ядерным соглашением. В случае малейшего промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность", - заявил Али Хаменеи.

Консультации по иранскому вопросу в эти дни одновременно проходят в разных концах света. Находящаяся с официальным визитом в Китае Ангела Меркель признала: ряд европейских компаний из-за санкций, вероятно, уйдут с Ближнего Востока. Экономические потери этих фирм еще предстоит подсчитать, эксперты говорят о миллиардных убытках. При этом Меркель подчеркнула: Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе: "Соглашение – неидеальное, но другие варианты – ещё более нестабильные". В свою очередь Китай также выступает за сохранение ядерной сделки, которую стремительно пытается разрушить Вашингтон.

"Практика последних трех лет доказала эффективность всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной проблеме. Китай всегда считал, что сохранение целостности и неприкосновенности соглашения будет фактически способствовать сохранению режима ядерного нераспространения и обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан.

Тем временем в Вашингтоне глава немецкой дипломатии Хайко Маас провел уже второй раунд переговоров с американскими коллегами. Из сдержанного комментария напрашивается вывод: Германия готова поддержать лишь отдельные требования США – например, касающееся запрета разработки Ираном баллистической ракеты. Американская сторона настаивает на большем, но Европа пока не сдается.

"Я думаю, мы далеки от достижения компромисса. Мы выбрали совершенно разные пути. Путь, который мы согласовали с Францией и Великобританией, это то решение, которому мы будем следовать и далее в Европе. Я убеждён, что позиция США станет более ясной, если мы проведём переговоры по иранской ядерной сделке в четырёхстороннем формате", - указал Маас.

После оглашения иранского ультиматума времени на такие переговоры почти не остается. Политологи убеждены – идти на поводу у США невыгодно для европейских элит, которые рискуют потерять поддержку населения. И опасно для всего Ближнего Востока. Введение санкций в отношении Ирана может спровоцировать новый кризис в регионе, в том числе военный.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".