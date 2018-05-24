Силуанов одобрил отставку руководства "Русала"

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Уход представителей Олега Дерипаски из "Русала" является позитивным сигналом, утверждает первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, скоро США должны снять санкции. При этом он отметил, что американская сторона должна подойти "достаточно трезво" к этому вопросу.

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов одобрил решение некоторых менеджеров "Русала" об уходе из компании. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018, передает ТАСС.

"Это же хорошо. Значит скоро санкции снимут", - отметил он.

Также он подчеркнул, что американская сторона должна подойти "достаточно трезво" к этому вопросу.

"Во-первых, увеличение по времени, что абсолютно реально, потому что нужно корпоративные процедуры проводить. С другой стороны, действия "Русала" идут в духе решений, которые должны быть с тем, чтобы коллективы этих компаний устойчиво работали, предприятия устойчиво работали", - приводит слова Силуанова РИА Новости.

Также он отметил, что "Русал" получит поддержку в виде рыночных кредитов.

Ранее в четверг руководство "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подало в отставку на фоне американских санкций. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин.

Сама компания будет продолжать переговоры с США для того, чтобы защищать интересы акционеров, кредиторов и партнеров по бизнесу.

6 апреля США ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц и бизнесменов. В перечне - несколько компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской: "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", "Русские машины" и "Группа ГАЗ", B-Finance, "Базовый элемент" и En+. Позднее Минфин США допустил исключение "Русала" из санкционного списка. Но для этого Дерипаска должен был отказаться от контроля над компанией.