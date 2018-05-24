Украинские морпехи отказались снимать черные береты перед Порошенко

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Бунт на берегу. Украинские морпехи отказались надевать новые береты на церемонии, в которой принимал участие Петр Порошенко. Черные головные уборы в Киеве посчитали проявлением советского наследия и заменили их цвет. Но многие военные остались верны традициям. Ситуацию высмеяли пользователи соцсетей. Активно обсуждают сейчас и другую новость. О взятке, которую администрация Порошенко, возможно, заплатила за встречу с Дональдом Трампом.

Эта встреча в Вашингтоне с самого начала породила массу вопросов. Петр Порошенко сбивчиво говорил, нелепо похлопывая себя рукой - вероятно, от сильного волнения. Американский же президент снисходительно глядел на украинского. Толком ничего не обсудили - да и вообще Порошенко в кабинет Трампа завели как бы между делом, встреча даже не значилась в графике Белого дома. И вот теперь оказалось - эти несколько минут могли стоить украинской стороне около полумиллиона долларов, а платили деньги якобы адвокату Трампа Майклу Коэну, рассказал журналистам ВВС высокопоставленный источник в Киеве.

"Лоббисты киевской власти в Америке - так же, как и официальные лица из посольства Украины в Вашингтоне, могли организовать лишь короткую встречу Порошенко и Трампа для совместной фотографии. Но президенту Украины нужно было нечто большее, что потом можно было бы назвать "переговорами". Для этого украинская сторона и воспользовалась услугами мистера Коэна", - говорится в статье.

Майкл Коэн на протяжении многих лет представляет интересы Дональда Трампа. Перекупить американского адвоката украинская сторона, как утверждают британские журналисты в своем расследовании, смогла через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк. Причем, данные о сумме взятки разнятся - в Киеве настаивают, что заплатили все 600 тысяч долларов, но Коэну якобы передали только 400. Треть суммы словно потерялась по дороге через океан - вероятно, осев в карманах посредника. Теперь, шутят пользователи в Сети, объяснимо каменное, как будто с гримасой отвращения, выражение лица тогдашнего пресс-секретаря Белого Дома Шон Спайсера на встрече президентов. Вероятно, с ним просто никто не поделился. Официальный Вашингтон на расследование ВВС, кстати, пока никак не отреагировал. А в администрации украинского президента предсказуемо опровергли все подозрения.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что якобы встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в частности, посольством Украины в США", - отметили там.

Пока в Киеве информацию о взятке называют информационной атакой на Порошенко, открытый демарш украинскому президенту устроила морская пехота Незалежной. Бойцы одного из батальонов отказались надевать новые береты цвета морской волны вместо привычных чёрных. В парадном строю в Николаеве они выстроились прямо перед главнокомандующим, пока тот подписывал указ о переносе их профессионального праздника.

Сделать 23 мая днем морской пехоты Порошенко решил неслучайно. Ровно 100 лет назад похожий приказ издал украинский гетман Павел Скоропадский - историки Незалежной считают его националистом, который захватил власть в ходе госпереворота при поддержке немецких сил. Но удержаться на посту надолго не смог. Теперь, похоже, история повторяется - рейтинг самого Порошенко, согласно соцопросам на Украине, за последние пять лет упал до рекордно низкого уровня. Уже 79 процентов жителей страны негативно относятся к шоколадному королю.

Борис Иванин, "ТВ Центр".