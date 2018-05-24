В Москве после пластической операции скончались три пациентки

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В одной из частных клиник пластической хирургии на севере Москвы за два месяца скончались три пациентки. По данным Росздравнадзора, смерти связаны с инфицированием. Медикаменты, которые использовались в клинике,на данный момент находятся на экспертизе.