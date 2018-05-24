10:13, 24 мая 2018

В Москве после пластической операции скончались три пациентки

Теги:  Происшествие  москва  смерть  медицина

В одной из частных клиник пластической хирургии на севере Москвы за два месяца скончались три пациентки. По данным Росздравнадзора, смерти связаны с инфицированием. Медикаменты, которые использовались в клинике,на данный момент находятся на экспертизе.

Стала известна причина смерти трех пациенток частной клиники пластической хирургии на севере Москвы, сообщает РИА Новости.

"Смерти связаны с инфицированием, а откуда, будем разбираться", - заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

На данный момент проверяются лекарственные препараты, которые использовались в клинике. Экспертиза займет не менее 40 дней.

Ранее стало известно, что в апреле в клинике скончались две пациентки, было возбуждено уголовное дело. Позже в СМИ появилась информация о гибели на операционном столе еще одной женщины.

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