В Москве после пластической операции скончались три пациентки
Теги: Происшествие москва смерть медицина
В одной из частных клиник пластической хирургии на севере Москвы за два месяца скончались три пациентки. По данным Росздравнадзора, смерти связаны с инфицированием. Медикаменты, которые использовались в клинике,на данный момент находятся на экспертизе.
Стала известна причина смерти трех пациенток частной клиники пластической хирургии на севере Москвы, сообщает РИА Новости.
"Смерти связаны с инфицированием, а откуда, будем разбираться", - заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
На данный момент проверяются лекарственные препараты, которые использовались в клинике. Экспертиза займет не менее 40 дней.
Ранее стало известно, что в апреле в клинике скончались две пациентки, было возбуждено уголовное дело. Позже в СМИ появилась информация о гибели на операционном столе еще одной женщины.
Читайте также:
Жительница Уфы умерла после увеличения груди
Милонов требует запретить рекламу грудных имплантов