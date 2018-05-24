На базе Роскосмоса создадут ракетостроительный холдинг

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На базе Роскосмоса будет создан холдинг ракетостроения. В его состав войдут концерн ВКС "Алмаз-Антей" и концерн "Тактическое ракетное вооружение". При этом, по данным источника, акции предприятий космическому агентству передаваться не будут.

На базе корпорации "Роскосмос" создадут холдинг ракетостроения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

"На базе госкорпорации "Роскосмос" планируется создать холдинг, который объединит в своем составе ряд других направлений по ракетной тематике, таких как Концерн ВКС "Алмаз-Антей" и Концерн тактическое ракетное вооружение", - сказал один из них.

Другой источник отметил, что при этом передача акций концернов "Роскосмосу" не предусматривается. По его словам, госкорпорация в этом проекте выступит в роли куратора, по крайней мере на первом этапе. В пресс-службе Роскосмоса эту информацию не прокомментировали.