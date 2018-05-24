Кудрин предсказал падение цен на нефть до $50 за баррель

Теги: нефть Экономика кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель в течение двух-трех лет. При этом он подчеркнул, что сейчас установлена высокая цена на нефть и тратить резервы не придется.

Цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, пишет "Газета.Ru".

"Понятно, что сейчас высокая цена на нефть, начался рост и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать 50 долларов", — рассказал Кудрин во время Петербургского международного экономического форума.

До этого министр энергетики Александр Новак говорил, что Минэнерго не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке. Он подчеркнул, что на данный момент цены не стабильны. По его словам, фундаментально происходит балансировка рынка.