ПФР рассказал о пятерых работающих пенсионерах старше 100 лет

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Пять пенсионеров, которым на настоящий момент уже более 100 лет, продолжают работать, рассказали в Пенсионном фонде России. Четверо из них живут в Москве и Подмосковье, а пятый – в Краснодарском крае. Кем именно они работают, неизвестно.

Пяти самым старым работникам в России более 100 лет, об этом RT сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Четверо из них живут в Москве и Подмосковье, а пятый – в Краснодарском крае. Кем именно они работают, неизвестно.

В фонде отметили, что за этих россиян в ПФР поступают соответствующие страховые взносы.

Всего в России проживают свыше 16 тысяч россиян, отметивших столетний юбилей. Самая старая пенсионерка России – жительница Чечни Коку Истамбулова, которая родилась в 1889 году. Ей сейчас 128 лет.

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