ПФР рассказал о пятерых работающих пенсионерах старше 100 лет
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Пять пенсионеров, которым на настоящий момент уже более 100 лет, продолжают работать, рассказали в Пенсионном фонде России. Четверо из них живут в Москве и Подмосковье, а пятый – в Краснодарском крае. Кем именно они работают, неизвестно.
Пяти самым старым работникам в России более 100 лет, об этом RT сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Четверо из них живут в Москве и Подмосковье, а пятый – в Краснодарском крае. Кем именно они работают, неизвестно.
В фонде отметили, что за этих россиян в ПФР поступают соответствующие страховые взносы.
Всего в России проживают свыше 16 тысяч россиян, отметивших столетний юбилей. Самая старая пенсионерка России – жительница Чечни Коку Истамбулова, которая родилась в 1889 году. Ей сейчас 128 лет.
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