Названо самое любимое занятие россиян

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Самым приятным для россиян занятием оказался просмотр телевизора (34%), на втором месте – получать хорошие деньги (26%) и на третьем – проводить досуг с детьми (24%). Удовольствие от того, что можно ничего не делать, получает удовольствие только 4% россиян.

Россияне рассказали, от какой деятельности получают удовольствие, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные социологического опроса "Левада-центра".

Наибольшую радость приносит людям просмотрит телевизора (34%). Этот показатель вырос на 6% за восемь лет. На втором месте у россиян - получать хорошие деньги (26%), на третьем – проводить досуг с детьми (24%).

22% россиян любят путешествовать, еще столько же проводить время с любимым человеком. 12% опрошенных самым большим удовольствием считают секс, столько же людей ценят одиночество.

Ничего не делать любят всего лишь 4% россиян.

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