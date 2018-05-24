Силуанов: санкции ускорили структурные реформы в России

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции Запада в отношении России ускорили проведение структурных реформ в стране. В то же время, по его словам, ограничительные меры захватывают все больший периметр мировых экономик. Силуанов считает, что это путь в тупик.

Санкции Запада помогли ускорить проведение структурных реформ в России. Такое мнение в ходе выступления не Петербургском международном экономическом форуме выразил министр финансов Антон Силуанов.

"Санкции способствовали проведению реформ в России, в бюджетной политике, структурных реформ. Санкции сподвигли нас более быстро проводить реформы", - передает его слова ТАСС.

В то же время Силуанов отметил, что наряду с позитивными изменениями нарастают в мировой экономике негативные тенденции. По его словам, ограничительные меры охватывают все больший периметр мировых экономик.

"Продолжение политики протекционизма, воздействие в целях приобретения преференций, мы считаем, что это путь в тупик развития мировой экономики", - подчеркнул министр.