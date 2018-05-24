"РИА Новости Украина" и МИА "Россия сегодня" попали в санкционный список Киева
Теги: интернет Украина порошенко
В санкционный список Киева включены МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина". Украинские провайдеры теперь должны заблокировать доступ к ряду сайтов.
МИА "Россия сегодня" и "РИА Новости Украина" включены в санкционный список Киева. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.
Ранее в мае в Киеве был задержан главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. В самом офисе компании прошло пять обысков. Херсонский суд Украины арестовал его на два месяца. Такое решение суд принял из-за того, что Вышинский поддерживал самопровозглашенные республики Донбасса. Также журналиста подозревают в госизмене.
Суд назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.
Читайте также:
Адвокаты главы "РИА Новости Украина" обжаловали его арест
Депутаты Европарламента потребовали от Украины освободить Вышинского
Новости по теме Украинский кризис
-
24 мая 2018
Украинские морпехи отказались снимать черные береты перед Порошенко
-
24 мая 2018
МИД передаст ОБСЕ видео издевательств над гражданами Молдавии в Одессе
-
24 мая 2018
Депутаты Европарламента потребовали от Украины освободить Вышинского
-
23 мая 2018
Российский МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Донбассе