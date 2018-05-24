"РИА Новости Украина" и МИА "Россия сегодня" попали в санкционный список Киева

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В санкционный список Киева включены МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина". Украинские провайдеры теперь должны заблокировать доступ к ряду сайтов.

МИА "Россия сегодня" и "РИА Новости Украина" включены в санкционный список Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

Ранее в мае в Киеве был задержан главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. В самом офисе компании прошло пять обысков. Херсонский суд Украины арестовал его на два месяца. Такое решение суд принял из-за того, что Вышинский поддерживал самопровозглашенные республики Донбасса. Также журналиста подозревают в госизмене.

Суд назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.

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