Как изменится работа московских вокзалов во время ЧМ-2018

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Ровно три недели осталось до начала Чемпионата мира по футболу в России. Открытие и закрытие игр, а ещё 12 матчей пройдут в Москве. Город принять болельщиков готов. Полностью готова к предстоящему событию и транспортная система столицы. Так, на московских вокзалах меняется навигация, ведь фанаты именно туда будут прибывать или оттуда уезжать в другие города чемпионата.

Сотрудники московских вокзалов готовы к диалогу с иностранными гостями. Болельщики уже пребывают в Россию. Эрнест специально приехал из Ганы, чтобы поболеть за любимую команду и уже успел оценить столичный транспорт, передает "ТВ Центр".

"Очень хорошие люди, очень дружелюбные, у меня нет проблем с передвижением на транспорте, я наслаждаюсь своим пребыванием здесь. Москва - большой город, но я не испытываю каких-то трудностей", - рассказал Эрнест Гемфи.

Чтобы футбольным болельщикам было комфортно передвигаться во время проведения соревнований, людские потоки на вокзалах разделят на фанатов и обычных пассажиров. Ограничения в первую очередь коснутся жителей Подмосковья. Особенно тех, кто пользуется пригородными поездами Горьковского направления.

"Данные ворота на первой платформе с южной стороны с 25 мая закрываются для пассажиров. Основные входы в вокзал будут осуществляться через здание вокзала", - сообщил начальник Курского железнодорожного вокзала Москвы Михаил Щукин.

И только через рамки металлоискателей и систему досмотра багажа. Так будет усилен контроль безопасности на период проведения чемпионата. А чтобы не образовывались заторы из пассажиров, в здании вокзалов уже организованы дополнительные пункта досмотра. Передвижение людей будут фиксировать 400 камер видеонаблюдения и специальный штат инспекторов. О грядущих изменениях движения пассажиров проинформируют диспетчеры.

Разграничение пассажирских потоков обеспечит не только комфортное передвижение всех пассажиров, но и свободный доступ болельщиков к поездам. Из столицы футбольных фанатов будут доставлять к местам проведения соревнований.

"Компания РЖД совместно с транспортной дирекцией организовала более 700 рейсов бесплатных поездов для перевозки болельщиков. Болельщиков мы будем перевозить в комфортабельных поездах, оборудованных кондиционерами, биосанитарными комплексами", - отметил представитель пресс-службы МЖД ОАО "РЖД" Владимир Зайченко.

Безопасность и комфорт футбольным болельщикам гарантирована. А у жителей столичного региона трудностей передвижения также не возникнет, ведь пропускная способность вокзалов будет увеличена в 2 раза. Изменения коснутся четырех столичных вокзалов - Курского, Киевского, Казанского и Ленинградского. К привычному режиму работы они вернутся после проведения чемпионата.

Елена Сахно, "ТВ Центр".