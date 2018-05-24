Фестиваль "Рыбная неделя" посетили уже около миллиона человек
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В Москве продолжается "Рыбная неделя". Мэр столицы Сергей Собянин уже подвел первые итоги.
На своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин написал, что первые дни фестиваль "Рыбная неделя" посетили около миллиона человек. Они купили 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов.
"Рыбная неделя" продлится в Москве до воскресенья, 27 мая. Здесь можно не только купить деликатесы, но и попробовать экзотические блюда от лучших ресторанов Москвы. На фестивале работает большой рыбный рынок и более 100 торговых шале.