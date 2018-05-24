Скандинавская ходьба и танцы: чем заняты участники проекта "Московское долголетие"

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Проект "Московское долголетие" привлекает все больше горожан. Уже 100 тысяч москвичей записались в различные кружки, а 75 тысяч активно в них занимаются. Танцы, кулинария, пение, информационные технологии, английский язык, курс "Здорово жить" и другие бесплатные уроки. Стать участником проекта может любой столичный пенсионер.

Тренер по скандинавской ходьбе Александр Мамонтов совсем не лукавит. Такие занятия не только поднимают настроение, но и заметно улучшают самочувствие. Многие из учениц Александра пришли сюда просто из любопытства. Но уже после первого занятия в саду Эрмитаж сделали выбор в пользу активного образа жизни и стараются не пропускать ни одного занятия, передает "ТВ Центр".

"Осанка. Подтягивание. Мышцы все работают. Хорошее настроение. Вы видите, мы улыбаемся", - рассказала Людмила Сенатросова.

Скандинавская ходьба позволяет заниматься спортом в удовольствие. Здесь легко контролировать нагрузку. Для старшего поколения - это очень важно - слышать свое тело. Но без справки от терапевта на тренировку, конечно же, все равно не пустят.

"Это хорошая профилактика большинства заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистые заболевания. То есть ходьба включает в работу очень много мышц, что позволяет регулировать и холестерин в крови, и уменьшается сахар в крови. То есть непосредственно оздоровительный эффект от ходьбы на лицо", - пояснил тренер Александр Мамонтов.

Доказан и еще один эффект. Ходьба с палками - отличный антидепрессант. Во время тренировки в организме запускается активная выработка гормонов счастья - эндорфина, серотонина и дофамина.

На воздух, в сад Эрмитаж, вышли и те, кто занимается танцами. Ритмы вальса и кадрили не оставляют выбора. Танцевать начинают все. Танцуют и мужчины. Несмотря на то, что их обычно сложно уговорить на такой шаг. Но хореограф Владимир Геращенко всегда знает, как помочь преодолеть сомнения.

А благодаря программе "Московское долголетие" к новому ритму жизни с каждым днем присоединяется все большее количество москвичей старшего поколения.

Выбрать увлечение по душе очень просто. Нужно всего лишь обратиться в территориальный центр социального обслуживания. И отличный досуг в придачу с отличным настроением гарантированы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".