Дачные ворота самостоятельно "подписались" на мобильные услуги

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Анекдотичный случай в одном из СНТ на Западе столицы. Входные ворота в садовое товарищество, подключенные к GSM-реле, неожиданно стали отсылать SMS и подписываться к различным развлекательным сервисам.

С виду - обычные дачные ворота. На самом деле - скучающий искусственный интеллект с явными признаками транжиры. Полгода назад на ворота установили GSM-реле. Штука удобная, управляется с помощью сим-карты. Отправил нужную команду - ворота открылись. Еще одну - закрылись. Симку оформили на Алексея Надёжина. Он свидетельствует: до апреля нехитрая схема отлично работала. А потом ворота сделали вид, что оглохли. Ни ответа, ни привета.

"Я первым делом посмотрел баланс и увидел, что на балансе - ноль. Сделал детализацию за полгода и обнаружил, что идут очень странные списания денег. Сначала были по 4 рубля в день, а как деньги кончились - по 15 рублей в день", - рассказал Алексей Надёжин.

Эту выписку со счета Алексей вполне мог сразу отправить в Нобелевский комитет. У него первые в мире ворота, которые активно переписываются, интересуются новостями из мира автомобилей и хай-тека и просто жить не могут без полезных советов. Именно это следовало из официальных объяснений оператора.

"Я обратился в МТС. Мне сообщили, что мои ворота подписались на три платных рассылки. И еще сообщили, что это никак не могло произойти без моего ведома. Я объяснил, что сам санкций не давал, а ворота - тем более, они глупые. Тогда в МТС сказали: ой, извините, какая неудобная ситуация", - рассказал Алексей.

К платным сервисам, судя по распечаткам, ворота чаще всего подключались днём, пока все работали. А вот SMS отправляли и по ночам, когда люди спали. Как бы там ни было, но деньги на счет вернули быстро.

В МТС посоветовали в дальнейшем пользоваться специальными сим-картами не для людей. Но так и не смогли объяснить главное: каким образом бездушное устройство подключило подписки? Ведь до сих пор, согласно инструкции, оно умело отвечать лишь на сообщения со специальной командой и паролем. И это - не единичный случай.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".