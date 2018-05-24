Роскомнадзор проверит Facebook и WhatsApp до конца года

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Роскомнадзор намерен провести комплексную проверку социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp на соответствие их действий российскому законодательству до декабря 2018 года.

Роскомнадзор проведет комплексную проверку социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp до декабря 2018 года, об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Будут проверяться соответствие российскому законодательству, локализация баз данный россиян и исполнение законов по удалению запрещенной информации.

"А по результатам этой проверки будем принимать решение", - уточнил глава РКН.

Жаров также рассказал, как работает блокируемый в России мессенджер Telegram.

"Блокировка сложного мессенджера Telegram - это процесс. Диалог этот продолжается. В настоящее время деградация сервиса составляет в течение суток от 15% до 35-40% на различных смартфонах", - сообщил он.

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