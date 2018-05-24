Роскомнадзор проверит Facebook и WhatsApp до конца года
Теги: Общество соцсети проверка роскомнадзор форум
Роскомнадзор намерен провести комплексную проверку социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp на соответствие их действий российскому законодательству до декабря 2018 года.
Роскомнадзор проведет комплексную проверку социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp до декабря 2018 года, об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Жаров.
Будут проверяться соответствие российскому законодательству, локализация баз данный россиян и исполнение законов по удалению запрещенной информации.
"А по результатам этой проверки будем принимать решение", - уточнил глава РКН.
Жаров также рассказал, как работает блокируемый в России мессенджер Telegram.
"Блокировка сложного мессенджера Telegram - это процесс. Диалог этот продолжается. В настоящее время деградация сервиса составляет в течение суток от 15% до 35-40% на различных смартфонах", - сообщил он.
Читайте также:
Telegram заподозрили в использовании военных технологий
Роскомнадзор опроверг попадание IP-адресов WhatsApp в список запрещенных