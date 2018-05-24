Житель села в Якутии застрелил 5 человек
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В Якутии мужчина убил пятерых человек, после чего покончил с собой. Инцидент произошел в селе Булгунняхтах в Хангаласском районе.
В Якутии житель села Булгунняхтах убил из охотничьего ружья пять человек, в том числе ребенка, после чего покончил с собой. Об этом пишет в четверг "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ.
Местные жители рассказали, что нападавший жил в селе уже почти десять лет. При этом отличался психически неустойчивым поведением, почти ни с кем не общался.
На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства инцидента.