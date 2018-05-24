Следователи: сбившая MH17 ракета была на вооружении курской воинской части
Теги: расследование В мире самолет нидерланды украина донбасс
Международная следственная группа заявила, что ракета, сбившая малайзийский Boeing 777 в небе над Донбассом, была на вооружении курской воинской части. В ходе презентации материалов расследования в Нидерландах в четверг был показан фильм, в котором объясняется, из чего был сделан такой вывод.
Международная следственная группа заявила, что ракета, сбившая пассажирский Boeing в небе над Донбассом, состояла на вооружении в воинской части в районе Курска. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Совместную следственную группу, состоящую из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В ходе презентации материалов расследования в Нидерландах в четверг был показан фильм, в котором объясняется, каким образом следствие пришло к выводу о принадлежности ракеты 53-й зенитной ракетной бригаде. В частности, специалисты заявили, что отследили весь путь переброски ЗРК "Бук" из-под Курска на восток Украины. Следователи также представили технические данные, свидетельствующие в пользу их версии.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что ракета была выпущена из ЗРК "Бук" с украинской территории, подконтрольной ополченцам. Эксперименты производителя комплекса "Бук" концерна "Алмаз-Антей" подтвердили, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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