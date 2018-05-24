Набиуллина рассказала об оздоровлении банковской системы

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Внимание мировых СМИ, финансистов и представителей бизнеса в четверг приковано к Санкт-Петербургу. Там открылась одна из ведущих деловых площадок - Международный экономический форум. В нём принимает участие рекордное количество делегатов - около 15 тысяч из более 100 государств.

Вся география мировой экономики в одном выставочном центре Санкт-Петербурга. В северную столицу в этом году приехали 15 тысяч участников более чем из 100 стран. Старт Международному экономическому форуму дал губернатор Георгий Полтавченко, передает "ТВ Центр".

"Российская экономика на траектории роста" - тема, с которой начался первый день форума. Определить эту траекторию должны финансовые власти. Вывести российскую экономику в пятерку крупнейших мировых и снизить уровень бедности вдвое. Именно так обозначил задачу президент в недавнем майском указе. Деньги на это, уверена глава Центробанка, есть.

"С точки зрения капитала и ликвидности банковская система готова финансировать экономику. Достаточно капитала. И он в процессе оздоровления банковской системы стал более реальным, менее фиктивным капиталом, менее нарисованным. Ликвидности у банковской системы достаточно", - сказала Эльвира Набиуллина.

При этом ни ставки по кредитам, ни налоги государство поднимать не планирует. Но если финансового капитала достаточно, то человеческого - дефицит. На нехватку кадров обратил внимание глава Счетной палаты. Тормозят экономику, по мнению Кудрина, и западные санкции. На них отечественный ВВП теряет почти полпроцента роста каждый год.

"Мы должны тратить на образование и новое качество рабочей силы, и навыки. Здесь мы тоже отстаём, нам на ближайшие годы будет не хватать специалистов самых передовых профессий", - сказал глава Счетной палаты.

В ответ глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложили упростить процедуру получения гражданства для иностранных специалистов.

"Строить экономику доверия" - девиз форума - прилетели премьер Японии Синдзо Абэ, зампредседателя госсовета Китая Ван Цишань и французский президент Эммануэль Макрон. Лидер Пятой республики даже взял пару уроков российской истории накануне. Но поможет ли это найти понимание в таких темах, как ситуация на Украине и в Сирии, увидим уже в четверг. В Константиновском дворце должны состояться российско-французские переговоры.

Не такие масштабные, но оттого не менее важные задачи решают участники платформы "Россия - страна возможностей". Это попытка собрать самых талантливых - управленцев, предпринимателей и просто творческую молодежь. Лучшие конкурсные работы уже превратились в реальные бизнес-проекты. Оценить которые скоро смогут не только участники форума, но и все граждане страны.

Впереди еще три дня напряженных дискуссий, в результате которых, как ожидается, будут подписаны четыре десятка соглашений. Экономисты уже подсчитали. Общая сумма финансовых портфелей - почти 14 триллионов рублей. Но главной инвестицией в российский бизнес должно стать доверие зарубежных партнёров, которые продолжают прибывать в Северную столицу.

Анна Пешехонова, Матвей Шестаков, Анна Морозова, "ТВ Центр".