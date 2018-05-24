Следователи рассказали детали стрельбы в Якутии

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В Якутии по факту убийства пяти человек возбудили дело. Трагедия произошла на почве неприязненных отношений стрелка и его соседей. Мужчина сначала застрелил из ружья трех человек в одном доме, потом двух человек в другом доме, затем вернулся к себе и совершил самоубийство.

Стрельба в якутском селе произошла на почве личных неприязненных отношений с соседями, говорится в сообщении регионального СКР.

ЧП случилось в селе Булгунняхтах Хангаласского района Якутии. 65-летний местный житель, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", зашел в дом своих соседей и застрелил мужчину, женщину и ребенка, ученика четвертого класса. Затем стрелок отправился в другой дом, где застрелил двух мужчин, после чего вернулся к себе и совершил самоубийство.

Личности погибших установлены. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".

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