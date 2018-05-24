Подросток случайно ранил ножом одноклассника в московской школе

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Ученик 9 класса школы на северо-западе Москвы ранил ножом одноклассника. Это произошло во время занятий. По словам самого школьника, это произошло случайно. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

На северо-западе Москвы подросток ранил ножом сверстника. Это произошло в школе во время занятий. Сам ученик 9 класса признался, что сделал это случайно, отметила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, утром 24 мая во время урока в одной из школ на северо-западе Москвы ученик 9-го класса причинил своему однокласснику телесное повреждение колющим предметом. Для медицинского осмотра ребенок доставлен в городскую больницу", - говорится в ее сообщении на сайте ГСУ СКР по столице.

В ходе опроса ребенок сообщил следователям, что не хотел ранить одноклассника и все произошло случайно.

Сейчас следователи опрашивают одноклассников, учителей и руководство школы. Также они выясняют, как и зачем ребенок пронес на территорию школы запрещенный предмет.

Кроме того, проверяются условия жизни и воспитания подростка в семье. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.