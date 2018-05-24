КНДР ликвидировала ядерный полигон "Пунгери"
Северная Корея уничтожила свой полигон для ядерных испытаний, были взорваны три испытательные шахты. Утечки радиации не зафиксировано. На церемонии закрытия присутствовали иностранные журналисты.
КНДР произвела демонтаж своего ядерного полигона "Пунгери", сообщает РИА Новости.
Были взорваны три испытательные шахты. Согласно заявлению Института ядерного оружия Северной Кореи, утечки радиации не зафиксировано. Процесс был совершен в присутствии журналистов.
О планах закрыть ядерный полигон лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину во время саммита 27 апреля.
ЦК Трудовой партии КНДР принял решение закрыть ядерный полигон Пхунгери 23-25 мая. На церемонию закрытия пригласили журналистов Великобритании, России, Китая США и Южной Кореи.
Читайте также:
Журналистов из-за дождей не везут на ядерный полигон в КНДР